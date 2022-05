10-latek wspiął się na wiatę i urwał gablotę z rozkładem jazdy na oczach rodziców. Nie zareagowali

"Drodzy rodzice naszego rozrabiaki - bardzo Was proszę o zgłoszenie się do naszej Straży Miejskiej w Zgierzu - celem uregulowania szkód powstałych na miejskiej wiacie przystankowej. Nie widzę potrzeby upubliczniania Waszych wizerunków i robienia niepotrzebnych kłopotów dzieciakowi w szkole. Bardzo Was proszę - zgłoście się i naprawcie szkody urwisa a nie będę dalej drążył sprawy" - napisał na Facebooku Jagielski, zamieszczając film i zdjęcie z miejsca zdarzenia. Zaapelował też do internautów o podawanie dalej materiału celem jak najszybszego do dotarcia do rodziców dziecka.