10-latek w crocsach szedł na Orlą Perć. Ratownicy załamują ręce

W rozmowie z Wirtualną Polską ratownik dyżurny TOPR przyznaje, że liczba tego typu zgłoszeń jest zauważalna. - Nigdy wcześniej nie wylatywaliśmy tak często, by ratować kilkulatki. To naprawdę nie jest mądry pomysł, by zabierać przedszkolaki na tak trudne trasy, jak Kozi Wierch czy Zawrat. A zdarza się to nagminnie - podkreśla.