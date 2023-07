10-latek omal nie umarł po wypiciu wody. Rodzice ostrzegają

Jak podaje "Daily Mail", dramat rozegrał się 4 lipca. Tegoroczny Dzień Niepodległości w USA był wyjątkowo upalny. 10-letni Ray Jordan z Południowej Karoliny bawił się na podwórku ze swoimi kuzynami. Dzieci biegały zadowolone "na pełnych obrotach" i skakały na trampolinie w ogrodzie. Nic dziwnego, że chłopca szybko dopadło pragnienie. Co chwilę przybiegał do domu, by napić się wody.