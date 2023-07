Osobliwy pomysł rządu. Zapłacą za naprawę ubrań i butów we Francji

O tym nietypowym posunięciu poinformowała we wtorek, podczas wizyty w paryskiej siedzibie La Caserne (centrum "odpowiedzialnej mody"), francuska minister ds. ekologii Berangere Couillard. - Celem jest wsparcie tych, którzy dokonują napraw - podkreśliła, odnosząc się zarówno do małych pracowni krawieckich, jak i do marek odzieżowych, które oferują usługi naprawcze. Couillard zaprosiła przy tym "wszystkie pracownie krawieckie i szewców do przyłączenia się" do rządowej akcji.