2-latek zaginął na wakacjach z dziadkami. Gorączkowe poszukiwania we Francji

Jak informuje LBC, dramat rozpoczął się w sobotnie popołudnie we francuskiej wiosce Le Vernet w Alpes-de-Haute-Provence. Dwuletni Émile spędzał czas w ogrodzie przy domku letniskowym, w którym przebywał razem ze swoimi dziadkami. Jego opiekunowie w tym czasie kończyli przygotowania do dłuższego wyjazdu. Gdy wszystko było już gotowe i chcieli zaprowadzić chłopca do auta, nie znaleźli go.