1 listopada za kilka dni. Jak obchodzimy Wszystkich Świętych? Skąd wzięło się to święto?

W tym tygodniu wypada Święto Wszystkich Świętych. Kościoły chrześcijańskie wspominają zmarłych. 1 listopada to jedno z najchętniej obchodzonych świąt w Polsce. Sprawdź, jakie tradycje się z nim wiążą.

Święto Wszystkich Świętych 2019. Skąd wzięło się to święto?

1 listopada to w Kościele katolickim, a także w wielu Kościołach protestanckich wspomnienie wszystkich tych, którzy już dostali się do nieba. Chrześcijanie czczą zarówno wyniesionych na ołtarze, jak i anonimowych świętych. Tego dnia porządkujemy groby na cmentarzach, wspominamy zmarłych krewnych, przyjaciół, zasłużonych rodaków.

Święto Wszystkich Świętych początkowo odbywało się 13 maja i wspominano wtedy tylko świętych męczenników. W 731 roku papież Grzegorz III przeniósł to święto na 1 listopada, zaś w sto lat później Grzegorz IV uczynił je wspomnieniem wszystkich świętych. Chrześcijanie modlą się tego dnia do tych, którzy bezpośrednio widzą Boga.

Święto Wszystkich Świętych 2019. Jakie są zwyczaje w Polsce?

Tradycyjnie 1 listopada kierujemy się na cmentarze, by odgarnąć liście, wspomnieć zmarłych, położyć na grobach znicze i kwiaty. Dla katolików jest to święto nakazane, co oznacza że muszą tego dnia uczestniczyć w mszy świętej. Dla wszystkich jest to dzień ustawowo wolny od pracy.