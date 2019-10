WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Święto Wszystkich Świętych 2019 a Zaduszki. Czym różnią się te święta? Czym różni się dzień Wszystkich Świętych od Zaduszek? Obydwa święta pamięci o zmarłych wypadają na początku listopada. Nie wszyscy wiedzą, że uroczystości te mają odmienną tradycję. Zbliża się Święto Wszystkich Świętych. Dzień potem będą Zaduszki. (Wikimedia Commons CC BY, Fot: NotFromUtrecht) Chociaż to 1 listopada najwięcej z nas odwiedza groby zmarłych, dzień ten Kościół katolicki ustanowił przede wszystkim, by wspominać o świętych, którzy już dostali się do nieba. To 2 listopada jest dniem modlitw w intencji zbawienia dusz czyśćcowych. Święto Wszystkich Świętych a Zaduszki. Czym różnią się według tradycji W Święto Wszystkich Świętych Kościół wspomina zarówno kanonizowanych i beatyfikowanych, jak i nieznanych świętych. Uroczystość tę wprowadził w IX wieku papież Grzegorz IV. Wcześniej 1 listopada wspominano męczenników, którzy oddali swoje życie dla wiary w Chrystusa. Z kolei Dzień Zaduszny zapoczątkował w X wieku św. Odilon, benedyktyn, który chciał stworzyć przeciwwagę dla pogańskiego kultu zmarłych. Dzień Zaduszny ma nieco niższą rangę niż Święto Wszystkich Świętych. Nie jest świętem nakazanym – wierni nie muszą tego dnia uczestniczyć we mszy świętej. O ile w oba dni odwiedza się groby zmarłych z rodziny i uczestniczy w modlitwach, o tyle Zaduszki przechowały więcej z inspirujących je zwyczajów niechrześcijańskich. W poprzednich wiekach przed Zaduszkami sprzątano nie tylko groby, lecz także domy. Ludzie przygotowywali dla dusz zmarłych posiłek oraz wodę i mydło, aby przybysze z zaświatów mogli się nakarmić i obmyć. Od lat 50. w wielu miastach Polski organizuje się Zaduszki Jazzowe. Serię koncertów zapoczątkowali w Krakowie tacy artyści, jak Krzysztof Komeda czy Andrzej Kurylewicz. Dziś w okresie zadusznym festiwale muzyczne powracają między innymi w Siedlcach, Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu, Ełku, Opolu, Gdyni i Gdańsku. Święto Wszystkich Świętych 2019 a Zaduszki. Który dzień jest wolny od pracy? W Dzień Zaduszny, poza modlitwą, wierni ofiarowują w intencji dusz czyśćcowych jałmużnę dla ubogich. Zwyczaj rozdawania chleba żebrakom przetrwał jeszcze do XX wieku. Katolicy składają też w kościołach prośby o wypominki. Imiona i nazwiska zmarłych odczytywane są podczas nabożeństw. 1 listopada jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Urzędy, szkoły i sklepy są zamknięte. Dniem wolnym nie są natomiast Zaduszki – będziemy mogli wtedy zaopatrzyć się w sklepach.