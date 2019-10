Wybory 2019. Rodzinne klany w Sejmie i Senacie

W nowo wybranym parlamencie zasiądzie ojciec i syn. To, co uchwali w Sejmie mąż - poseł, w Senacie rozpatrywać będzie żona - senator. Polityka bywa zaraźliwa. Tworzą się rodzinne polityczne klany.

Z okręgu katowickiego do Sejmu dostał się ojciec i syn. Mowa o Andrzeju Sośnierzu, byłym prezesie Narodowego Funduszu Zdrowia, związanym z partią Porozumienia Jarosława Gowina i jego synu Dobromirze, byłym europośle, który został posłem z ramienia Konfederacji.

- Obaj jesteśmy po prawej stronie sceny politycznej. Mój syn szedł własną drogą i z własnej inicjatywy dostał się do Sejmu. Jestem zadowolony, że to mój syn. Ja jestem bardziej pragmatyczny, on jest ortodoksyjny. Jeszcze nie zarządzał, więc być może dlatego jest bardziej stanowczy - powiedział w rozmowie z tvp.info Sośnierz-senior.