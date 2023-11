1 listopada przed domem Olusia w Gdyni. Widok kruszy serca

Blok przy ul. Górniczej w Gdyni przypomina o okrutnej śmierci małego chłopca. Tam gdzie mieszkał z rodzicami, nadal wiszą zasłony, a w okolicy stoi Żandarmeria Wojskowa. Jednak to, co najbardziej przykuwa uwagę, to obraz, który stworzyli ludzie poruszeni tragedią. Niedaleko bloku powstało istne miejsce pamięci.