1 listopada. Apel ws. odwiedzania grobów. Mocne słowa

Głos w tej sprawie zabrało Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe. Wystosowało apel do odwiedzających groby. Prezes stowarzyszenia Krzysztof Wolicki podkreślił, by nie narażać się na przebywanie w tłumie obcych osób. Dodał, że dotyczy to wszystkich, ale szczególnie osób w podeszłym wieku.

"Pandemia COVID -19 wzmaga się we wszystkich krajach. Nie wiemy, kiedy będziemy mieli szczepionkę ani kiedy i czy w ogóle powstanie lekarstwo pozwalające skutecznie wyleczyć się z choroby wywołanej koronawirusem SARS-Cov-2. Jedyne, co do tej pory utrudniało patogenowi rozprzestrzenianie, to zachowanie higieny i dystans społeczny, unikanie większych zgromadzeń" - czytamy w apelu.