1,5 miliona złotych za krzywdy rtm. Pileckiego. Jest wyrok

"Powszechnie znane są słowa, które wypowiedział Witold Pilecki w kontekście procesu oraz traktowania go podczas okresu aresztowania, że 'Ja tu żyć nie mogę (…) Bo Oświęcim to była igraszka' (…) Nie sposób zatem wyobrazić sobie skali cierpienia odczuwanego wówczas przez represjonowanego, skoro pobyt w obozie zagłady nazwał w stosunku do aresztowania w latach 1947-1948 'igraszką'" - mówiła Anna Bufnal.