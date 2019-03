Żył jak król, nagle zrezygnował. "Zmęczyłem się rządzeniem". Oto najmniejsza wieś w Polsce

- Zmęczyłem się tym rządzeniem – mówi Wirtualnej Polsce Marian Kołtunicki, do niedawna sołtys najmniejszej wsi w Polsce. Zawiadywał sobą i swoją żoną. Przed ostatnimi wyborami sołtysów zrezygnował.

Miesiąc temu mieszkańcy gminy Mircze przeżyli szok. Kołtunicki zdecydował, że nie będzie już startował w wyborach. – Powiedział, że nie ma dla kogo sołtysować. Mamy tu też taki absurd samorządowy, bo wieś nie ma zarządcy. Ale to mała jednostka i bez problemu udaje nam się dotrzeć do wszystkich jej mieszkańców – mówi wójt Małyszek.

Wieś Dąbrowa leży na terenie województwa lubelskiego. Najbliższe duże miasta to Hrubieszów i Zamość. Kilka kilometrów na północ leży wieś Ameryka. Do najbliższego sąsiada pan Marian ma kilometr. Żeby dojść do sklepu, trzeba iść trzy kilometry w jedną stronę. Jeszcze kilka lat temu mieszkało tu siedem osób. Część zmarła, reszta wyjechała do większych miast.