Żydzi są oburzeni materiałem o "polskim holocauście"? "Ten film jest wstrętny"

Wideo przygotowane przez bostońską Fundację Rodziny Rudermanów wywołało w Polsce niemałe poruszenie. Ale korespondent "Wiadomości" przekonuje, że w Izraelu mało kto patrzy na ten bardzo kontrowersyjny spot przychylnym okiem.

- Ten film jest wstrętny. To prowokacja. Nic nie zdziała w Izraelu. Ta fundacja jest kompletnie nieznana. To prawdopodobnie internetowe trolle, które chcą sprowokować nienawiść. To nie reprezentuje mnie oraz Izraela, ponieważ istotą Izraela i judaizmu jest szacunek dla wszystkich ludzi - powiedział w rozmowie z TVP Efraim Podoksik z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie.