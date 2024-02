Żydowski student zaatakowany w Berlinie. "Panuje antyizraelski klimat"

Zdarzenie miało miejsce w piątkowy wieczór, kiedy to 23-letni student o propalestyńskich poglądach podszedł do 30-letniego żydowskiego studenta przed barem w dzielnicy Mitte. Bez żadnego ostrzeżenia, sprawca zaczął uderzać go kilkukrotnie w twarz. Gdy ofiara upadła na ziemię, napastnik kontynuował atak, kopiąc go kilka razy. Po zakończeniu brutalnej napaści, sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Informacje o tym zdarzeniu przekazał portal tygodnika "Zeit" w niedzielę. Ofiara rozpoznała napastnika jako swojego kolegę ze studiów.