Życzenia urodzinowe dla abp Paetza. Biuro prasowe Episkopatu przeprasza

Na oficjalnym profilu biura prasowego Konferencji Episkopatu Polski na Twitterze pojawił się rano wpis z życzeniami urodzinowymi dla abp. Paetza. Wywołał on prawdziwą burzę w sieci. "Umieszczenie wpisu było niefortunne" - napisano na profilu kilka godzin później.

"EpiskopatNews świętuje rocznicę urodzin arcybiskupa Juliusza Paetza. I to jest coś gorzej, niż obciach. To obrażanie kleryków i młodych kapłanów, których arcybiskup molestował i bohaterów, którzy odważyli się stanąć naprzeciwko niemu" - napisał na Facebooku Tomasz Terlikowski. "To im trzeba życzyć wielu lat życia, a jemu pozwolić na pokutę, a nie świętować jego rocznice. Homo-lobby nie daje się wyciąć?" - pyta publicysta.