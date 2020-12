Życzenia świąteczne. Wyślij życzenia na Boże Narodzenie

Życzenia świąteczne składamy, spotykając się z bliskimi na Wigilię, Boże Narodzenie czy w drugi dzień świąt. Tym, z którymi nie spotkamy się osobiście, wyślijmy życzenia. Jeśli ktoś nie ma pomysłu, co można napisać, mamy kilka przykładów świątecznych życzeń.

Boże Narodzenie. Życzenia świąteczne

Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie na niebie, Święty Mikołaj przybędzie do Ciebie. Powspominacie dawne czasy, popróbujecie Świąteczne frykasy. A potem odleci i skryje Go mrok, lecz Ty się nie martw - wróci za rok.

Pachnących Choinką

Ciepłych Miłością

Smacznych do Syta

Moich i Twoich

Wesołych Świąt

W tym szczególnym dniu znikają cierpienia, przychodzi szczęście,

nadzieja i radość niech Cię wypełni

podziel się opłatkiem i złóż bliskim serdeczne życzenia.

Bo On w stajence się urodzi, więc to jest ta nadzieja i radość

przyjście na świat Jezusa syna Bożego więc śpiewajmy wesołe kolędy.