Życzenia świąteczne. SMS-y, wierszyki i rymowanki na Boże Narodzenie 2019

Nadszedł jeden z ulubionych okresów w roku wielu Polaków. W Boże Narodzenie cieszymy się towarzystwem bliskich nam osób. Zasiadamy do wspólnego stołu, wymieniamy się prezentami, a także życzeniami świątecznymi.

Tradycyjne życzenia na Boże Narodzenie 2019

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Ci nadziei, własnego skrawka nieba, zadumy nad płomieniem świecy, filiżanki dobrej, pachnącej kawy, piękna poezji, muzyki, pogodnych świąt zimowych, odpoczynku, zwolnienia oddechu, nabrania dystansu do tego, co wokół, chwil roziskrzonych kolędą, śmiechem i wspomnieniami. Wesołych świąt!

Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas, przepełniony radością i ciepłą atmosferą. Życzę Ci, aby były one wyjątkowe, a chwile spędzone razem z rodziną były magiczne i niezapomniane. Niech napełnią Cię pozytywną energią i spokojem ducha. Wesołych Świąt Kochanie !!! Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku życzymy Wam obfitości łask Bożych, zdrowia, radości i szczęścia.

Zabawne i rymowane życzenia świąteczne

Dziś Wigilia – wielki dzień. Smutki niech odejdą w cień. Już choinka przystrojona, w kuchni coś gotuje żona. Gdzieś dzieciaki się krzątają, na gwiazdora wyglądają. Ty wciąż czekasz na prezenty. Chłopie... jesteś Ty walnięty? Chyba robisz sobie jaja? Ciągle wierzysz w Mikołaja? Leć do sklepu, weź na raty cały wór prezentów, straty se odrobisz w przyszłym roku, aż z wysiłku pęknie w kroku. Psa zaprzęgnij do swych sań, niech pomyśli żeś jest drań. Nie bądź facet miękka faja i udawaj Mikołaja. Niech rodzinka zapamięta, jakie były piękne święta. A na koniec radę mam – prezent stary zrób se sam.

Każdy już czym prędzej bieży,

by dołączyć do pasterzy.

I ja spieszę z życzeniami,

bo nie mogę być tam z Wami.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności

i niech dobro wśród Was gości.

I niech Boga wielka moc

na Was spłynie w świętą noc.