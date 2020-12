Życzenia świąteczne. Rymowane życzenia do wysłania na Boże Narodzenie

Wyślij życzenia na święta. Jeśli jeszcze nie podesłaliśmy życzeń bożonarodzeniowych do rodziny, przyjaciół, znajomych, to zróbmy to jak najszybciej. Nie ze wszystkimi spotkamy się na święta, ale życzenia na Boże Narodzenie możemy przekazać za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail czy mediów społecznościowych. Podajemy kilka przykładów, które mogą przydać się jako inspiracja do stworzenia własnych życzeń na święta. Możemy je też potraktować jako gotowe życzenia świąteczne do wysłania.

Share

Życzenia świąteczne. Boże Narodzenie Źródło: Pixabay