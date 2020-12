Życzenia na święta. Jakie życzenia złożyć na Boże Narodzenie?

Życzenia do wysłania na święta. Jeśli ktoś nie ma pomysłu, by wymyślić swoje własne życzenia, zawsze zainspirować się innymi życzeniami lub po prostu wybrać gotowe życzenia, których jest mnóstwo w internecie. Krótkie wierszyki na święta nadają się do wysłania SMS-em, przez Messengera czy WhatsAppa. Niektóre są bardziej poważne, a inne śmieszne. Niektórzy wysyłają te same życzenia do wszystkich. Zachęcamy jednak, by dostosować formę życzeń do adresata. Inne życzenia złożymy rodzinie, przyjaciołom, inne współpracownikom, a jeszcze inne sąsiadom.

Share

Jakie życzenia złożyć na święta Bożego Narodzenia? Źródło: Pixabay