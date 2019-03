Życzenia na Dzień Kobiet 2019. Najpiękniejsze życzenia, wierszyki i rymowanki na 8 marca

Co roku 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Jest to dzień, w którym wszystkim paniom składamy życzenia oraz wręczamy upominki. W tym artykule znajdziesz najpiękniejsze życzenia, wierszyki i rymowanki na Dzień Kobiet.

Najpiękniejsze życzenia, wierszyki i rymowanki na Dzień Kobiet

Dzień Kobiet wywodzi się z ruchów robotniczych w Ameryce i Europie. Pierwsze obchody tego święta odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. Rok później Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła obchodzony na całym świecie Dzień Kobiet, który miał służyć krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla ich powszechnych praw wyborczych.

Obecnie Dzień Kobiet obchodzony jest 8 marca. Tego dnia wszystkim paniom składamy życzenia oraz obdarowujemy m.in. kwiatami i upominkami. W tym artykule znajdziesz najpiękniejsze życzenia, wierszyki i rymowanki, które można wysłać SMS-em lub wypisać na specjalnej kartce.

Najpiękniejsze życzenia na Dzień Kobiet

Z bukietem róż nie mogę przyjść

by złożyć Ci życzenia

Lecz w słowach Tych myśli

niech się spełnią Twe marzenia

Dużo sukcesów oraz radości

Dużo uśmiechów i spełnienia marzeń

moc słodyczy w Dniu Kobiet, życzy Ci...

Jesteś Kobietą mego życia,

jesteś Kobietą moich marzeń.

Długa droga do zdobycia,

gdy o Tobie wszyscy marzą.

Wplatam palce w Twoje

najdelikatniejsze dłonie,

przychodzę co dzień by,

ugasić serce, co płonie.

I nie mogę zapomnieć o Tobie,

ja bez Ciebie nic nie zrobię!

Każdego roku jest taki 8 dzień

Mimo, że zimowy

To piękny jak wspaniały letni sen,

Choć to tylko dzień marcowy.

W takim dniu każdy Ci życzy, co tylko może

Ja, korzystając z tej sposobności

Życzę Ci w tej białej puchowej porze

Dużo Słońca i Radości

I aby wszystko, co sobie wymarzysz, się spełniło

No i żeby Szczęście na stałe z Tobą było.

Najpiękniejsze wierszyki i rymowanki na Dzień Kobiet 2019

W dniu Twojego święta

chciałam Ci powiedzieć,

że Ty jesteś dla mnie

najdroższa pod niebem!

By czasu starczyło na wszystko,

szczęście dopisywało mimo wszystko,

w sukcesy obrodziło,

a to, co dobre na lepsze się zmieniło,

życzę Ci …