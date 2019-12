Życzenia bożonarodzeniowe. Wierszyki, rymowanki i zabawne życzenia świąteczne

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. Już za kilka dni zasiądziemy do wspólnego stołu. Jeżeli szukasz życzeń bożonarodzeniowych, które można przesłać w formie SMS-a, lub opublikować na Facebooku, mamy kilka propozycji.

Tradycyjne życzenia na Boże Narodzenie 2019

Śmieszne i rymowane życzenia świąteczne

Szczęścia, zdrowia, powodzenia w dniu Bożego Narodzenia. Beczkę piwa, wiadra wódki by odgonić wszystkie smutki. 100 całusów na dodatek by smaczniejszy był opłatek.

Prezentów bez liku i choinki do sufitu... Czyli świąt na 102 – tego życzę ja.

Dziś Wigilia – wielki dzień. Smutki niech odejdą w cień. Już choinka przystrojona, w kuchni coś gotuje żona. Gdzieś dzieciaki się krzątają, na gwiazdora wyglądają. Ty wciąż czekasz na prezenty. Chłopie... jesteś Ty walnięty? Chyba robisz sobie jaja? Ciągle wierzysz w Mikołaja? Leć do sklepu, weź na raty cały wór prezentów, straty se odrobisz w przyszłym roku, aż z wysiłku pęknie w kroku. Psa zaprzęgnij do swych sań, niech pomyśli żeś jest drań. Nie bądź facet miękka faja i udawaj Mikołaja. Niech rodzinka zapamięta, jakie były piękne święta. A na koniec radę mam – prezent stary zrób se sam.

Wigilia to nie jest czas,

gdy jest prezentów moc

Wigilia to nie jest czas,

gdy potraw sto na stole

Wigilia to przepiękny czas,

Bożonarodzeniowy czas,

Gdy siedzimy wszyscy w kole,

i MAMY bliskich przy stole.

Spokojnych i zdrowych Świąt!