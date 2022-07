Zwycięski kupon wart miliard złotych

Obecna wygrana w wysokości 195 mln funtów to w przeliczeniu ponad miliard złotych. Jest to dwukrotność kwoty, którą do tej pory zarobił Robert Lewandowski. Według ostatnich danych kapitan reprezentacji Polski, który niedawno zamienił Bayern Monachium na FC Barcelona, dysponuje majątkiem w wysokości około 565 mln złotych.