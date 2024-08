Zwrot ws. przesłuchania Izabeli P. Komunikat prokuratury

Działania w związku ze śledztwem dot. Izabeli P. zlecono Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu. - Jest wiele osób do przesłuchania . Na pewno przesłuchane będą osoby, do których Izabela P. wczoraj przyszła. Powołany zostanie także biegły z zakresu techniki samochodowej, który sprawdzi, co zadziało się z autem kobiety. Dopiero po przeprowadzeniu tych czynności prokuratura podejmie decyzję, czy śledztwo prowadzić dalej, czy też je umorzyć - podkreśliła Węglarowicz-Makowska.

Jak przekazał we wtorek w rozmowie z serwisem istotne.pl dyrektor szpitala, w którym przebywa kobieta, nie zaobserwowano u Izabeli P. zmian, "które by prowadziły do wygłodzenia czy też do odwodnienia".