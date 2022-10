Zwrot w TVP. Niespodziewany gość u Adamczyka

Kosiniak-Kamysz odniósł się do kwestii energetyki jądrowej. - Jestem zwolennikiem tych nowych modułowych elektrowni atomowych. Jak będziemy rządzić, jak z woli narodu, społeczeństwa dojdzie do zmiany rządu, i PSL będzie miało w nim udział, to podtrzymamy te inwestycje, które teraz zostaną przyjęte. To samo w sprawie zbrojeń - zapowiedział szef PSL.