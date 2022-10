Zwolnienia lekarskie. ZUS łagodzi przepisy. Kontrole L4 mają nowe zasady

Zwolnienie lekarskie, potocznie nazywane L4, jest dokumentem stwierdzającym tymczasową niezdolność pracownika do wykonywania służbowych obowiązków i usprawiedliwieniem jego nieobecności w pracy. Od 1 grudnia 2018 roku weszły w życie zwolnienia elektroniczne. Podczas wizyty lekarskiej e-zwolnienie automatycznie trafia do systemu i jest przekazywane do ZUS-u i pracodawcy. Pracownik, który został wysłany na zwolnienie lekarskie musi dostosować się do wiążących go zasad. Zgodnie z prawem istnieje możliwość kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich.