Zwłoki ukryte pod podłogą garażu. "W tym domu mieszkała piątka dzieci"

— Z tego co wiem, to oni chcieli wziąć na niego kredyt. Podejrzewam, że chcieli go do tego zmusić. Wziął wypłatę z pracy i następnego dnia już go nie było. Przypuszczam, że stracił przez nich pieniądze, a potem życie. Chcieli go po prostu wykorzystać — mówi "Faktowi" znajoma zamordowanego 36-latka.