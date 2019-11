Związek Nauczycielstwa Polskiego wyłonił szefa. Zwycięstwo Sławomira Broniarza

Związek Nauczycielstwa Polskiego wybrał szefa. Sławomir Broniarz otrzymał 137 z 184 delegatów, co oznacza, że zyskał trzy czwarte głosów. Będzie to jego szósta kadencja, która potrwa do 2024 r.

Sławomir Broniarz na czele ZNP (PAP)

Kontrkandydatem Broniarza był prezes Okręgu Podlaskiego ZNP Andrzej Gryguć. Zyskał głosy 42 delegatów. Pięć osób wstrzymało się od głosu. Głosowanie na szefa ZNP było tajne.

- Chcemy, by w szkole pracowali nauczyciele, którzy mają czas dla uczniów i są otwarci na ich potrzeby, by mieli czas na pogłębienie kontaktu z uczniem. Chcemy, by oni byli wolni od trosk materialnych i z pracy czerpali satysfakcję, nie tylko moralną. Chcemy, by nie musieli realizować wszystkich, nie zawsze potrzebnych, kolejnych i kolejnych biurokratycznych zarządzeń ministra edukacji czy Sejmu. Czyli chcemy, żeby szkoła była taką, o jakiej marzy każdy z nas dla swojego dziecka, wnuka czy dla siebie, jako miejscu pracy. O takiej szkole chciałbym mówić na zjeździe - mówił Broniarz przed głosowaniem.

Sławomir Broniarz po raz szósty został wybrany na szefa ZNP. W przeszłości uczył historii w szkole, był dyrektorem szkoły podstawowej, następnie zespołu szkół zawodowych.

Potem kierował gminnym oddziałem ZNP, a później okręgu wojewódzkiego związku. W latach 1994-1998 Broniarz był wiceprezesem ZNP, od 1998 r. sprawuje funkcję prezesa Związku.

