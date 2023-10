Zważyła plecak córki. Żąda reakcji

Specjaliści alarmują. Plecaki uczniów stanowią zagrożenie dla ich zdrowia

Fizjoterapeutka Klaudia Mocha z Centrum Rehabilitacji Ortopedycznej "Achilles" w Rzeszowie podkreśla, że nadmierny ciężar plecaka może powodować pochylenie ciała do przodu, co prowadzi do bólu kręgosłupa, skoliozy i innych wad postawy.