Zużywa najwięcej prądu w domu. Dużo osób o tym nie wie

Które urządzenia są najbardziej energochłonne?

W ramach Ogólnopolskiego EkoTestu Wirtualnej Polski, jedno z pytań dotyczyło urządzeń domowych, które zużywają najwięcej energii elektrycznej. Uczestnicy badania mieli do wyboru trzy opcje: suszarka do prania, zmywarka i kuchenka indukcyjna. Niestety, większość ankietowanych nie potrafiła poprawnie odpowiedzieć na to pytanie, co pokazuje, że nie przywiązujemy wystarczającej uwagi do kwestii energochłonności naszych domowych urządzeń.