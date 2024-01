Jest prosty sposób. Bateria w telefonie wytrzyma dwa razy dłużej

Aby to zmienić, wejdź do ustawień swojego telefonu i poszukaj zakładki "Google" (zazwyczaj znajduje się ona na dole). Kliknij na nią, a następnie na opcję "Udostępnianie w pobliżu". Po otwarciu tej opcji odznacz wszystko, co tam znajdziesz (jest to udostępnianie wyłącznie przez bluetooth, więc nie musisz się martwić, że wyłączysz coś innego). Następnie wróć do poprzedniego ekranu (czyli "Google") i wybierz zakładkę "Urządzenia". Po przejściu do kolejnego ekranu wyłącz opcję "Pokaż powiadomienia". Jeśli tego nie zrobisz, twój telefon nadal będzie skanował inne urządzenia w poszukiwaniu możliwości połączenia się przez bluetooth Google.