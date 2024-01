Ewidentny objaw chorego serca. Natychmiast idź do lekarza

Objawem chorego serca może być obrzęk nóg i stóp. Może wydawać się to subtelnym objawem, ale jest to ważny sygnał ostrzegawczy wysyłany przez nasze serce. Szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę na ten symptom, jeśli jest on trwały i nie możemy go przypisać żadnym oczywistym przyczynom, takim jak na przykład uraz. Kardiolodzy podkreślają, że obrzęk, który nasila się w ciągu dnia, może wskazywać na niewydolność serca - stan, który wymaga natychmiastowej diagnozy i leczenia.