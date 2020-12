Zupa grzybowa. Przepis na potrawę wigilijną

ZUPA GRZYBOWA – PRZEPIS

Przepis na zupę grzybową

Grzyby należy wcześniej namoczyć. Najlepiej zalać je zimną wodą na noc.

Grzyby odcedzić, ale nie wylewać wody, w której się moczyły.

Cebulę pokroić w kostkę i zeszklić na oleju.

Do cebuli dodać grzyby i smażyć razem przez chwilę.

Całość zmielić na masę.

Do gotującego się bulionu warzywnego dodać masę grzybową i wodę, w której wcześniej moczyły się grzyby.

Całość gotować przez kilkanaście minut.

W międzyczasie mąkę wymieszać z wodą, dodając odrobinę soli.

Rozmieszaną z wodą mąkę dodać do zupy, cały czas mieszając do momentu, gdy znów się zagotuje.

Na koniec dodać śmietanę i dokładnie wymieszać.