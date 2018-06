Zrywają plakaty, bo widzą gwiazdę Dawida. "Trzeba to palić"

Niektórych plakaty z gwiazdą Dawida drażnią tak bardzo, że zrywają je z ulicznych słupów. Nawołują nawet do ich palenia. - Widzą koronę, gwiazdę Dawida i ziszczają się ich teorie spiskowe o Żydach - ocenia szef Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

"Plakat obnaża, czyli działa"

Autorem plakatu jest Luka Rayski. W swoim dorobku ma m.in. dobrze znany plakat "Konstytucja" - wykorzystywany np. podczas marszów KOD. Jednak jego ostatnie dzieło wzbudziło znacznie większe emocje. "Widocznie niektórym podoba się tak bardzo, że chcą go wziąć do domu" - stwierdza ironicznie autor na jednym z portali społecznościowych.

Zaś reakcje na plakat są skrajne. "Czy to jest polski symbol, o którym nie wiemy? Czy też może żydowski okupant czuje się w Polsce już zupełnie swobodnie? Dlaczego nikt tego nie zamaluje? Nie zedrze?" - pyta Julia. "Trzeba to palić" - nawołuje Arek. "Dziwię się, że nikt tego nie zamalował!" - oznajmia Michał.

Do sytuacji odniósł się również sam Szczepan Twardoch. "Są więc takie obszary wzmożenia polskości, jej najintensywniejsze erupcje, w których staje się się ona po prostu chorobą mózgu" - stwierdził. I zwrócił się do autora: "(...) ma pan wyłącznie powody do satysfakcji. O istnieniu tego absurdalnego, a jednak tak głęboko wpisanego w polskość, antysemickiego resentymentu wiedzieliśmy już wcześniej, prawda? Trudno było zakładać, że zniknął nagle. Pański plakat wyciąga go na światło dzienne. Obnaża. Znaczy się - działa."