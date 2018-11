Zrozpaczeni rodzice nie chcą sekcji zwłok Stasia. "Teraz chcą go badać, po śmierci?"

Staś zmarł kilka godzin po wyjściu ze szpitala. Zgodnie z procedurą musi zostać poddany sekcji zwłok. "Komu to pomoże? Na pewno nie nam i jemu. Niech zostawią w spokoju jego chore serduszko" - podkreślają rodzice chłopca.

"Przez cztery miesiące walczyliśmy z chorym systemem zdrowia. Wymuszanie, wypraszanie, konsultacje zagraniczne i wiele innych. Warszawa, Kraków, Łódź, Zabrze i co? Stasia już nie ma, została pustka" - piszą zrozpaczeni rodzice chłopca.

Ze względu na brak miejsc w szpitalu został w czwartek wypisany do domu. Zmarł w piątek nad ranem. "Na moich rękach zmarł nasz kochany syn Staś .Mimo reanimacji mojej do przyjazdu karetki,dwóch załóg z pogotowia a także półtora godzinnej reanimacji w szpitalu odszedł nasz kochany zawsze uśmiechnięty synek" - napisał ojciec chłopca. Ale przed rodzicami kolejny koszmar.

"Nie chcemy, by go kroili i zasypali trocinami. Niech zostawią w spokoju jego chore serduszko. Ono jest jego i niech nikt go z niego nie wyciąga. Jeśli pan Prokurator ma chęć, niech przejrzy historie choroby. Tam jest wszystko napisane (ryzyko nagłej śmierci duże), jak szybko postępowała" - apeluje ojciec Stasia.