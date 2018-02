Źródło w Watykanie komentuje doniesienia ws. Benedykta XVI. "Bezpodstawne"

Najpierw niepokojące doniesienia o podstępującej chorobie emerytowanego papieża Benedykta XVI, a teraz dementi ze strony jego otoczenia. Współpracownicy papieża twierdzą, że nie jest on sparaliżowany.

O postępującej chorobie Benedykta XVI mówił jego brat w wywiadzie dla niemieckiego pisma "Neue Post". - Najbardziej niepokojące jest to, że paraliż może dotrzeć aż do jego serca i to może skończyć się szybko - przekazał 94-letni ks. Georg Ratzinger. Wyjaśniał też, że - mieszkający w Watykanie - Benedykt XVI nie może już sam chodzić i porusza się na wózku.