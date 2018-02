Brat Benedykta XVI wyjawił tajemnicę. "To może skończyć się szybko"

Emerytowany papież cierpi na postępujący paraliż - ujawnił jego starszy brat ksiądz Georg Ratzinger. Duchowny stwierdził, że stan 90-letniego Benedykta XVI jest bardzo poważny i obawia się o jego życie.

Najbardziej niepokojące jest to, że paraliż może dotrzeć aż do jego serca i to może skończyć się szybko - przekazał 94-letni brat papieża podczas rozmowy z "Neue Post". Wyjaśnił, że - mieszkający w Watykanie - Benedykt XVI nie może już sam chodzić i porusza się na wózku.

Ks. Ratzinger zaznaczył że codziennie kontaktuje się telefonicznie z bratem i planuje przyjechać do niego 16 kwietnia, kiedy emerytowany papież będzie obchodził urodziny. - Jednak to dużo czasu. Kto wie, co stanie się do tego momentu - powiedział.