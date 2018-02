"Pielgrzymuję do domu". Benedykt XVI żegna się z wiernymi w poruszającym liście

Emerytowany 90-letni papież w specjalnym liście podziękował wiernym za wsparcie i towarzyszenie mu w trudnym momencie. "To wielka łaska dla mnie (...) Jestem otoczony przez taką miłość i dobroć, jakich nie mógłbym sobie wyobrazić" - wyznał Benedykt XVI.

Teraz w poruszającym liście do rzymskiej redakcji "Corriere della Sera" podziękował wiernym za wsparcie. W złożonym z dziewięciu linijek tekście, wyjaśnił czytelnikom, że "wzruszyło go to, że wielu czytelników gazety pragnie wiedzieć, jak spędza ten ostatni okres życia".