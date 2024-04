"Zrobiliście ze mnie bandytę". Kandydat na prezydenta Katowic atakuje media

- Obowiązuje ich tajemnica śledztwa i ktoś udostępnił informacje o tym zdarzeniu. Po drugie, pan Pietraszewski (Marcin, dziennikarz "Gazety Wyborczej", który ujawnił sprawę - red.) zrobił ze mnie bandytę, który znęca się nad rodziną, nad żoną i nad dzieckiem. Mam pytanie do pana Pietraszewskiego, żeby odpowiedział sobie w duszy, czy jestem bandytą, jeśli żona puszcza mnie samego na tydzień z dzieckiem, tydzień ferii, tydzień do Turcji, tydzień wakacji i na 4 dni w grudniu do Gdańska - mówił Durał.