Zrobiła dwa testy na koronawirusa. Wyniki ją zszokowały

Mieszkankę Głogowa na Dolnym Śląsku spotkała bardzo nietypowa sytuacja. 77-latka chcąc udać się do swojej córki, która mieszka na co dzień w Niemczech, musiała wykonać przed podróżą test na obecność COVID-19. Swoją historię opisała w rozmowie z "Expressem Ilustrowanym".

Poszła zrobić drugi test

- Drugi test wyszedł ujemny. Zapytałam, czy ta informacja też trafi do tego samego centrum, z którego do mnie pisali i potwierdzili, że tak. W takim razie po niedzieli znowu się szykuję w drogę do Niemiec, do córki! - stwierdziła.