Zostałem jednym z 12 sprawiedliwych. Mieliśmy osądzić oskarżonego o pedofilię

Przed przejściem do pokoju obrad sędzia poprosił nas o wydanie jednogłośnego werdyktu. Oznaczało to, że wszyscy ławnicy powinni zgodzić się co do tego, czy oskarżony jest "winny", czy "niewinny". Jeśli nie byłoby jednomyślności po dokładnym rozważeniu i omówieniu dowodów, sędzia mógł pozwolić na wydanie werdyktu większością co najmniej 10 osób, co w tym przypadku nie było konieczne.