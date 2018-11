Została skazana na karę śmierci. Poseł Kukiz'15 chce ją sprowadzić do Polski

Paweł Skutecki apeluje do polskiego rządu o pomoc Asii Bibi. Pakistańska chrześcijanka została uniewinniona po tym, jak spędziła osiem lat w celi śmierci. - Potrzebna jest natychmiastowa reakcja - przekonuje.

Asia Bibi została pod koniec października uniewinniona przez Sąd Najwyższy . W celi śmierci spędziła osiem lat. Chrześcijanka z Pakistanu została oskarżona o bluźnierstwo przeciwko prorokowi Mahometowi. Po wyroku radykalni islamiści zaczęli grozić jej śmiercią. Kobieta chce opuścić swoją ojczyznę, ale wciąż szuka kraju, który udzieli jej azylu. Tamtejsze władze zapowiedziały, że na to nie pozwoli.

Kobieta znana jest również jako Asia Noreen. W 2010 r. została skazana za obrazę proroka Mahometa w czasie sprzeczki z sąsiadkami. Muzułmanki stwierdziły, że nie napiją się wody z naczynia, ponieważ została skażona przez Bibi. 47-latka miała przejść na islam jednak odmówiła, za co została pobita w swoim domu. Tam miała przyznać się do bluźnierstwa. Dwóch polityków, którzy popierali chrześcijankę przypłaciło za to śmiercią.