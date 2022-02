Luzowanie obostrzeń. Rzecznik MZ wyjaśnia i wskazuje termin

- Zgodnie z zapowiedziami ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, jeżeli trend spadkowy epidemii będzie obserwowany w najbliższych dniach, to zakładamy, że do końca przyszłego tygodnia, po rekomendacjach przedstawionych przez ministra panu premierowi, zapewne zechcemy ogłosić to, co będzie miało miejsce w marcu i zapewne będzie to schodzenie z pewnych obostrzeń - mówił Wojciech Andrusiewicz na piątkowej konferencji prasowej.