Zorza polarna nad Polską. Kiedy i gdzie oglądać widowisko na niebie?

Zjawisko to będzie w Polsce widoczne, gdy nad Skandynawią zorza osiągnie wartość Kp na poziomie 7-8. Trwa to tylko kilkanaście minut. Biorąc pod uwagę, że nie da się dokładnie przewidzieć kiedy to się stanie, należy być "ekstremalnie czujnym". Obserwacje najlepiej jest rozpocząć po godzinie 19 w sobotę i zakończyć je najpóźniej o 1-2 w nocy w niedzielę.