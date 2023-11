"Zorganizowana grupa przestępcza". Sąd nie miał litości dla przyklejonych aktywistów

W przypadku aktywistów z "Ostatniego Pokolenia" chodzi o nagminne utrudnianie ruchu i blokowanie dróg (w Berlinie, ale też i innych miejscowościach w Niemczech) oraz pasów startowych na lotniskach. Wielokrotnie członkowie stowarzyszenia przyklejali się do nawierzchni, aby zwrócić uwagę na kryzys klimatyczny i zmusić polityków do podjęcia konkretnych działań w tym zakresie. Malowali sprayem fasady budynków, w których mieszczą się luksusowe sklepy; oblali farbą Bramę Brandenburską i niszczyli inne obiekty użyteczności publicznej. W ocenie sądu jest to nie tyle niezgodne z prawem, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.