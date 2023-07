Żonglowanie cenami energii

21 stycznia tego roku był wyjątkowo wietrzny w Polsce. Choć była to sobota, a więc zapotrzebowanie na energię mniejsze, trzeba było uruchomić elektrownie konwencjonalne – w Polsce węglowe, we Francji i Niemczech – gazowe. Jak to wpłynęło na ceny na rynku SPOT? W Polsce wynosiły wówczas tylko 112,21 euro za MWh, w Niemczech – 150,74 euro, a we Francji – 155,96 euro.