Żona ministra Jarosława Zielińskiego to szczęściara. Za kolizję dostanie mniejszą karę

Jarosław Zieliński był w samochodzie w trakcie kolizji, którą miała spowodować jego żona. Czy ma jej to za złe? Nie wiadomo. Pewne jest zaś, że policjanci nie chce dla niej surowej kary. Pojawia się pytanie, czy to dzięki radiowozom, które osobiście przekazał im wiceminister.

- Będzie to posiedzenie dotyczące rozpoznania wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy. Komenda Powiatowa Policji w Sokółce złożyła wniosek o ukaranie Liliany Z. grzywną w kwocie 250 zł - tłumaczył w rozmowie z dziennikiem Wiesław Żywolewski, rzecznik Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Okazuje się też, że suma, którą zaproponowali policjanci, jest skromna. 500 zł to bowiem maksymalna wysokość mandatu za spowodowanie kolizji. Grzywna w wysokości 1000 zł jest z kolei możliwa, jeśli występuje tzw. zbieg wykroczeń.

Wcześniej informowaliśmy, że kilka dni po tym, jak sprawa wpłynęła do sądu, policjantów z Sokółki odwiedził sam wiceminister. Co więcej, miał przyjechać nie z pustymi rękami. Według dziennika, w towarzystwie szefa podlaskiej policji Daniela Kołnierowicza przekazywał dwa radiowozy. Mowa o nowych, nieoznakowanych BMW 330i xDrive i hyundai i20. Pierwsze z aut, warte ok. 200 tys. zł, zakupiono ze "środków KGP w ramach programu modernizacji służby".