Policjanci donieśli na żonę Jarosława Zielińskiego. Minister miał pomysł, jak ich udobruchać

Funkcjonariusze z Sokółki zgłosili do prokuratury sprawę kolizji z udziałem Liliany Z., żony Jarosława Zielińskiego. Ich zdaniem kobieta dopuściła się wykroczenia drogowego. Jak zareagował na to wiceminister MSWiA? Osobiście miał się z nimi spotkać się i przywieźć im... dwa nowe radiowozy.

Wszystko zaczęło się po północy 27 lipca w miejscowości Krzywa na drodze krajowej nr 8 koło Suchowoli w województwie podlaskim. Doszło wtedy do kolizji drogowej, którą miała spowodować żona wiceministra Zielińskiego. Tak uznała policja i skierowała sprawę do sądu. Teraz wychodzą na jaw nowe fakty.

Jak donosi "Super Express", kilka dni po tym, jak sprawa wpłynęła do sądu, policjantów z Sokółki odwiedził sam wiceminister. Co więcej, miał przyjechać nie z pustymi rękami. Według dziennika, w towarzystwie szefa podlaskiej policji Daniela Kołnierowicza przekazywał dwa radiowozy. Mowa o nowych, nieoznakowanych BMW 330i xDrive i hyundai i20. Pierwsze z aut, warte ok. 200 tys. zł, zakupiono ze "środków KGP w ramach programu modernizacji służby".