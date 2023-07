Żona "handlarza bronią" zabrała głos. "Niech sobie biorą"

Dziennikarze dotarli do żony zmarłego mężczyzny, by o tę sprawę zapytać. – Jak chcą zabierać działkę, to niech sobie biorą. To była działka należąca wyłącznie do mojego męża. Nikt z rodziny nie rości sobie do niej żadnych praw. Wszyscy po kolei zrzekają się spadku – wyjaśniła "Faktowi" Ewa I, podkreślając, że rodzina po mężu została z długami.