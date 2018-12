Żółte kamizelki zablokowały uwolnienie cen energii w Europie. Nie będzie drożej, ani czyściej

Protesty Żółtych Kamizelek we Francji zablokowały reformę rynku energetycznego w UE. Teraz nikt nie zdobędzie się na rezygnację z kontroli cen. Dzięki także polski rząd może mówić, że podwyżek nie będzie. Będzie natomiast smog.

W zamian za ustępstwo Polski, honorowane będą umowy z subsydiowanymi dostawcami prądu zawarte do końca 2019 r. To rozwiązanie pozwoli przede wszystkim rządom Polski i Grecji utrzymać kontrolę nad cenami energii kosztem walki ze smogiem.

Protesty ludzi w żółtych kamizelkach przestraszyły polityków nie tylko we Francji i zablokowały drogę do podwyżek cen energii elektrycznej. Martwić może jedynie, że ofiarą tego podejścia padła też walka o czyste powietrze. Nic nie wskazuje na to, żeby walka ze smogiem zyskała masowe poparcie równie zdeterminowanych ludzi, a przynajmniej w Polsce jest to problem palący. Niemiecka negocjatorka Martina Werner podczas rozmów w Brukseli podkreślała, że 36 spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie znajduje się właśnie w Polsce.