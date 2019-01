Żółte kamizelki w Polsce: urzędnicy chcą podwyżek płac. Czy ruch się rozprzestrzeni?

Żółte kamizelki również w Polsce. Cześć pracowników Lubelskiego Urzędu założy żółte kamizelki. Czy ruch się rozprzestrzeni?

Żółte kamizelki w Polsce – urzędnicy żądają podwyżek płac

Według informacji podanych przez Dziennik Gazeta Prawna, w przyszłym tygodniu część pracownik Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego planuje założyć żółte kamizelki. Na tkaninie ma znaleźć się nadruk z hasłem „Godna praca, dość jałmużny”. To właśnie w takim stroju urzędnicy zamierzają wykonywać swoje służbowe obowiązki. Należy zaznaczyć, że według danych Gazety w rządowych instytucjach w Polsce brakuje ponad 500 pracowników, głównie specjalistów. Taki stan rzeczy spowodowany jest faktem, że fachowcy chętnie odchodzą z administracji do prywatnych firm. To właśnie one oferują im zdecydowanie lepsze wynagrodzenie. Dobra sytuacja na rynku pracy skutkuje zwiększeniem liczby wolnych stanowisk w rządowych instytucjach. Dzisiaj jest ich ponad pół tysiąca.